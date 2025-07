Prime pagine: “Scontro Vlahovic”; “Yildiz 2030”

Le prima pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, sabato 12 luglio 2025

La Gazzetta dello Sport apre con un elogio a Jannik Sinner, che ieri ha battuto 3-0 Djokovic conquistando l’accesso alla finale di Wimbledon. Sulla sinistra il caso Vlahovic-Juventus.

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla proposta di rinnovo della Juventus per Kenan Yildiz. In alto, invece, le ultime sulla trattativa Napoli-Galatasaray per Osimhen.

Anche Tuttosport lascia ampio spazio a Sinner, mentre nella parte superiore della pagina parla di François Modesto, nuovo direttore tecnico della Juventus.