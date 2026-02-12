Prime pagine: “I fantastici 4”; “Juve, 3 da Inter”
Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 12 febbraio 2026
La Gazzetta dello Sport apre con l’oro nel doppio oro dello slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
Il Corriere dello Sport apre con il confronto tra Juventus e Inter, big match in vista di sabato 14 febbraio a San Siro
Anche Tuttosport parla delle Olimpiadi, ma c’è anche spazio per Luciano Spalletti e il suo passato all’Inter