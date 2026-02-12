Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “I fantastici 4”; “Juve, 3 da Inter”

Redazione 12 Febbraio 2026

Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 12 febbraio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con l’oro nel doppio oro dello slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Il Corriere dello Sport apre con il confronto tra Juventus e Inter, big match in vista di sabato 14 febbraio a San Siro

Anche Tuttosport parla delle Olimpiadi, ma c’è anche spazio per Luciano Spalletti e il suo passato all’Inter