Prime pagine: “Urlo Juve”; “Mbangol”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, mercoledì 12 febbraio.

La Juventus ha aperto l’andata dei playoff di UEFA Champions League delle italiane.

La squadra di Thiago Motta ha vinto per 2-1 grazie ai gol di Mckennie e Mbangula nel primo scontro a Torino contro il PSV Eindhoven.

Ora è tempo di pensare ad Atalanta e Milan, impegnate rispettivamente contro Club Brugge e Feyenoord.

Di questo e di molto altro parlano i quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport apre con “Urlo Juve”. Decide Mbangula dopo il missile di McKennie e la rete del momentaneo pareggio dell’ex Inter Ivan Perisci. In basso, spazio anche al “Milan da sbarco”, che stasera affronterà il Feyenoord.

“Mbangol” esordisce invece il Corriere dello Sport. Stesso taglio della Gazzetta: la Juve soffre ma vince grazie al giovane esterno. In basso spazio a Manchester City-Real Madrid 2-3 e alla sfida del Milan, che dovrebbe scendere in campi con Pulisic, Leao, Joao Felix e Gimenez titolari. Sotto ancora trafiletti per Roma e Napoli, che perde Neres per infortunio.

Tuttosport, infine, si concentra più sull’importanza di Federico Gatti nella vittoria della Juventus. “Col cuore di Gatti” recita la prima pagina: il difensore italiano, infatti, è entrato in entrambe le azioni da gol.

--> --> -->-->