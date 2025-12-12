Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Inter e Milan, lo scudetto siamo noi”, “Spalletti prigioniero”

Redazione 12 Dicembre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 12 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport, venerdì 12 dicembre
La Gazzetta dello Sport apre con un confronto tra Milan e Inter, prime della classe in Serie A insieme al Napoli. Si legge poi dei risultati ottenuti dalle italiane in Europa e dell’evento Gazzetta tenuto nelle scorse ore.

Tuttosport, venerdì 12 dicembre
Tuttosport dedica la prima pagina a una notizia di mercato che riguarderebbe un contatto avuto tra la Juventus e l’agente di Frattesi. Si legge poi di Petrarchi, tornato a essere direttore sportivo del Torino ma anche di Inter e Bologna.

Corriere dello Sport, venerdì 12 dicembre
Il Corriere dello Sport infine presenta in prima pagina un approfondimento sulla situazione legata alla Juventus tra modulo e infortuni. Si vedono poi le notizie legate a Roma, Bologna e Fiorentina, tutte vincitrici nell’ultimo turno giocato tra Europa e Conference League ma anche di mercato.