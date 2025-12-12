Prime pagine: “Inter e Milan, lo scudetto siamo noi”, “Spalletti prigioniero”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 12 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con un confronto tra Milan e Inter, prime della classe in Serie A insieme al Napoli. Si legge poi dei risultati ottenuti dalle italiane in Europa e dell’evento Gazzetta tenuto nelle scorse ore.

Tuttosport dedica la prima pagina a una notizia di mercato che riguarderebbe un contatto avuto tra la Juventus e l’agente di Frattesi. Si legge poi di Petrarchi, tornato a essere direttore sportivo del Torino ma anche di Inter e Bologna.

Il Corriere dello Sport infine presenta in prima pagina un approfondimento sulla situazione legata alla Juventus tra modulo e infortuni. Si vedono poi le notizie legate a Roma, Bologna e Fiorentina, tutte vincitrici nell’ultimo turno giocato tra Europa e Conference League ma anche di mercato.