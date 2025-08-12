Prime pagine: “Schiaffo a Gigio”; “Lookman trovato”
Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, martedì 12 agosto
La Gazzetta dello Sport apre sulla non convocazione di Gigio Donnarumma per la finale di Supercoppa Europea tra il Tottenham e il PSG.
Il Corriere dello Sport apre su Lookman: il calciatore sarebbe a Londra ad allenarsi per l’Inter. Taglio alto dedicato, anche qui, al caso Donnarumma.
Tuttosport apre con “Juve, ora Kolo e O’Riley”: i due principali obiettivi per i bianconeri.