Prime pagine: “Facciamo gol!”; “Coraggio, Italia”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, sabato 11 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina all’Italia, attesa dalla partita contro all’Estonia. Spazio anche per il Torino, con le ultime parole del presidente Urbano Cairo, al Milan, con la situazione legata al futuro di Maignan, e all’Inter, con un confronto tra Chivu e Inzaghi.

Anche Tuttosport si concentra sulla partita delle qualificazioni ai Mondiali che attende la nostra nazionale, con un focus anche alla Juventus. In particolare, si parla dell’operazione Openda fatta a fine estate col Lipsia.

Il Corriere dello Sport parla dell’Italia, con la nazionale maggiore che deve sperare in un passo falso della Norvegia contro Israele e con l’Under 21 che ha vinto 4-0 contro la Svezia. Spazio anche al mercato, con la Juve che avrebbe nel mirino Molina e Norton-Cuffy e l’Inter che si trova davanti alla questione legata al rinnovo di Frattesi.