Prime Pagine: “Inter primissima”, “Giù le mani da Conte”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, martedì 11 novembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con un approfondimento sull’Inter di Chivu, prima sia in campionato che nel supergirone di Champions League. Si legge poi della situazione del Napoli, della nuova Fiorentina di Palladino e del “no” di Chiesa alla Nazionale.
Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina alle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis verso il suo allenatore Antonio Conte. C’è poi un focus sulla situazione in attacco della Juventus e alcune inchieste su falli e gol in Serie A.
Su Tuttosport infine ecco le parole di John Elkann su Spaletti e la “sua”Juventus. C’è poi anche il mercato, con il Torino protagonista. Ma anche Fiorentina, Napoli e Bologna con le rispettive situazioni in campionato.