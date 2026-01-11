Prime pagine: “Scappo o spacco”; “Notte da sogni”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 11 gennaio 2026.

La Gazzetta dello sport apre con il big match tra Inter e Napoli in programma stasera, 11 gennaio, a San Siro: i nerazzurri possono allungare a +7, mentre gli azzurri cercano di avvicinarsi e puntano al -1 proprio dalla squadra di Chivu. Spazio anche all’impegno del Milan con la Fiorentina, con Füllkrug che si avvicina alla prima gara da titolare in rossonero.

Tuttosport parte dal mercato di Juventus e Milan, per poi passare alla sconfitta esterna del Torino, che cade 2-0 in casa dell’Atalanta. Anche in questo caso spazio a Inter-Napoli, scontro diretto fondamentale per la classifica.

Anche il Corriere dello Sport parte da Inter e Napoli e dall’importanza del big match per la corsa scudetto. Spazio anche alla vittoria della Roma, che con il 2-0 al Sassuolo scavalca momentaneamente la Juventus e proprio il Napoli, che però deve ancora giocare con i nerazzurri e recuperare la gara con il Parma, non disputata perché gli azzurri erano impegnati in Supercoppa.