Prime Pagine: “Vera Inter”; “Provaci ancora, Douglas”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, martedì 11 febbraio.

Con la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina si chiude anche la ventiquattresima giornata di Serie A.

Adesso è tempo di pensare alle competizioni europee. Oggi, martedì 11 febbraio, inizieranno infatti le sfide di andata dei playoff di Champions League.

Alle 21:00 scenderà in campo la Juventus di Thiago Motta contro il PSV. Si dovrà attendere un giorno in più per le altre italiane. Mercoledì 12 febbraio alle 18:45 è prevista la sfida tra Club Brugge e Atalanta, alle 21 in programma invece Feyenoord-Milan.

Di questo e di molto altro parlano i quotidiani sportivi.

La Gazzetta dello Sport apre con il posticipo della 24esima giornata di Serie A tra Inter e Fiorentina vinto dai nerazzurri – a San Siro – grazie alla rete del definitivo 2-1 di Arnautovic. La squadra di Inzaghi accorcia le distanze sul Napoli capolista.

La prima pagina di Tuttosport dedica spazio alla Juventus, impegnata nella gara d’andata dei playoff di Champions League contro il PSV: calcio d’inizio alle ore 21, all’Allianz Stadium.

Il Corriere dello Sport apre con la decisione arbitrale presa durante Inter-Fiorentina, match valido per la 24esima giornata di Serie A vinto dai nerazzurri per 2-1.

