Prime pagine: “Scossa Juve”; “Napoli, la tassa Mou”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, giovedì 11 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport parte con la vittoria della Juventus contro il Pafos, arrivata grazie ai gol di McKennie e David. Spazio anche al Napoli, sconfitto in casa del Benfica 2-0.

Anche il Corriere dello Sport si concentra sulle gare di Juventus e Napoli: i bianconeri hanno ottenuto il secondo successo europeo, mentre gli azzurri hanno interrotto la loro striscia di risultati utili consecutivi a cinque.

Infine Tuttosport apre con la vittoria della Juventus e con il cambio nella dirigenza del Torino: Gianluca Petrachi è tornato come direttore sportivo nel club granata al posto di Davide Vagnati.