Prime pagine: “Koné, l’Inter pensa a te”; “Vlahovic: Marotta ci cova”

Redazione 11 Settembre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 11 settembre 2025

Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con l’interesse dell’Inter per Koné, centrocampista francese della Roma rimasto nella lista dei desideri dei nerazzurri anche a mercato chiuso. Spazio anche alla prima conferenza stampa di Jamie Vardy in maglia Cremonese.

Tuttosport

Tuttosport apre con l’ipotesi Vlahovic direzione Inter. Poi, spazio alle prime indicazioni per il Derby d’Italia in programma sabato 13 settembre alle ore 18.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Julio Velasco, allenatore della nazionale femminile di pallavolo. Spazio poi all’imminente Derby d’Italia tra Juventus e Inter e al Napoli.