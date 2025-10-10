Prime Pagine: “Milan, ti aiuto a vincere”, “Ha ragione Del Piero”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, venerdì 10 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con una lunga intervista esclusiva a Zlatan Ibrahimovic e sul possibile interessamente della Juventus nei confronti del portiere rossonero, Maignan.
Su Tuttosport si legge un’intervista a Pasqualin, storico procuratore di Alex Del Piero, che ha parlato di Yildiz ma non solo. Spazio poi alle parole di Tonali in Nazionale e al calciomercato del Torino.
Infine, il Corriere dello Sport propone un’intervista esclusiva a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma. Spazio poi alla svolta Fifa con la proposta dei Mondiali in Inverno e ad alcune storie di calciomercato.