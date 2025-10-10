Questo sito contribuisce all'audience di

Prime Pagine: “Milan, ti aiuto a vincere”, “Ha ragione Del Piero”

Redazione 10 Ottobre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, venerdì 10 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport, 10 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con una lunga intervista esclusiva a Zlatan Ibrahimovic e sul possibile interessamente della Juventus nei confronti del portiere rossonero, Maignan.

Tuttosport, 10 ottobre 2025
Su Tuttosport si legge un’intervista a Pasqualin, storico procuratore di Alex Del Piero, che ha parlato di Yildiz ma non solo. Spazio poi alle parole di Tonali in Nazionale e al calciomercato del Torino.

Corriere dello Sport, 10 ottobre 2025
Infine, il Corriere dello Sport propone un’intervista esclusiva a Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma. Spazio poi alla svolta Fifa con la proposta dei Mondiali in Inverno e ad alcune storie di calciomercato.