Prime Pagine: “Gira la testa”; “Fanno sul serio”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, lunedì 10 novembre 2025.
La Gazzetta dello Sport apre con le vittorie di Roma e Inter che portano le due squadre in vetta alla classifica. In alto trova spazio il Bologna.
Anche il Corriere dello Sport si concentra su Roma e Inter, con in basso la sconfitta del Napoli a Bologna.
Tuttosport parla dei possibili cambiamenti di Spalletti per la Juventus, con la storia di Paleari sulla destra, eroe del Derby della Mole di sabato 8 novembre.