Prime Pagine: “Gira la testa”; “Fanno sul serio”

Redazione 10 Novembre 2025

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, lunedì 10 novembre 2025.

La Gazzetta dello Sport apre con le vittorie di Roma e Inter che portano le due squadre in vetta alla classifica. In alto trova spazio il Bologna.

Anche il Corriere dello Sport si concentra su Roma e Inter, con in basso la sconfitta del Napoli a Bologna.

Tuttosport parla dei possibili cambiamenti di Spalletti per la Juventus, con la storia di Paleari sulla destra, eroe del Derby della Mole di sabato 8 novembre.