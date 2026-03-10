Prime pagine: “Fiducia al Max”, “Juve e Roma fuori!”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026
La Gazzetta dello Sport apre con un approfondimento sul Milan che, dopo aver vinto il derby contro l’Inter, vuole ora provare a riaprire la lotta scudetto. Nerazzurri che al momento mantengono ancora un distacco di sette punti.
Il Corriere dello Sport mette in prima pagina una proiezione punti per il quarto posto, che secondo quanto raccolto dai dati Opta vedrebbe il Como andare in Champions a discapito di Juventus e Roma.
Infine, Tuttosport parla dell’importanza per i bianconeri di arrivare in Champions League tra rinnovi e investimenti. Mancare l’obiettivo vorrebbe dire rivedere tutti i piani dirigenziali per la prossima stagione.