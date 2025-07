Prime pagine: “Sinner sì”; “Juve, ne servono 7. Comolli accellera”

Le prima pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, giovedì 10 luglio 2025

La Gazzetta dello Sport apre con “Sinner sì“, titolando quindi sul tennista italiano che ha raggiunto e giocherà le semifinali di Wimbledon affrontando Djokovic. Taglio alto dedicato a Retegui, ormai prossimo a diventare giocatore dell’Al-Qadsiah, e Calhanoglu, che resterà all’Inter. Esclusa, quindi, la destinazione Galatasaray per il calciatore turco.

Il Corriere dello Sport apre con “Juve, Dodo spinge”. Taglio alto dedicato a Sinner, in basso l’immagine di Fabian Ruiz del PSG dopo la vittoria per 4-0 contro il Real Madrid. I parigini giocheranno la finale del Mondiale per Club contro il Chelsea.

Anche Tuttosport apre su Sinner e la sua quarta semifinale Slam di fila. Taglio alto dedicato invece al mercato della Juventus: dopo David, i bianconeri mettono nel mirino Sancho che sta trattando la buonuscita dallo United.