Prime pagine: “Maignan dice sì”; “Chivu-Conte, il massimo”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 10 gennaio 2026
La Gazzetta dello Sport apre con il rinnovo di Mike Maignan con il Milan: come vi abbiamo raccontato, tra le parti restano da definire le commissioni degli agenti, ma il prolungamento del portiere con i rossoneri si avvicina ancora.
Il Corriere dello Sport parte dal big match tra Inter e Napoli, che si giocano una parte importante di stagione: i nerazzurri puntano ad allungare ancora in vetta, la squadra di Conte vuole accorciare le distanze. Spazio anche ai movimenti di mercato della Roma e all’inizio del girone di ritorno di Serie A, con la Juventus che ospita la Cremonese.
Infine Tuttosport apre con l’idea della Juventus di riportare Chiesa in Italia, anche se al momento il Liverpool non apre al trasferimento in prestito. Spazio anche al Torino, che punta a riscattare la sconfitta contro l’Udinese in trasferta contro l’Atalanta.