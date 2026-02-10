Prime pagine: “Nkunku: ‘Milan ti amo’; Juve limits”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, martedì 10 febbraio 2026
Il Corriere dello Sport si concentra già sulla prossima giornata di campionato: “Sabato il Derby d’Italia. Juve limits. Attacco Inter: 12 gol in più di Yildiz. David-Openda flop“.
La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Nkunku: “Milan ti amo“.
Nella prima pagina di Tuttosport, spazio al Torino: “Maratona ancora vuota per ‘difendere il Toro‘”. Sul VAR: “Il VAR all’italiana aiuta a barare“.