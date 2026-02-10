Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Nkunku: ‘Milan ti amo’; Juve limits”

Redazione 10 Febbraio 2026

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, martedì 10 febbraio 2026

Il Corriere dello Sport si concentra già sulla prossima giornata di campionato: “Sabato il Derby d’Italia. Juve limits. Attacco Inter: 12 gol in più di Yildiz. David-Openda flop“.

La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Nkunku: “Milan ti amo“.

Nella prima pagina di Tuttosport, spazio al Torino: “Maratona ancora vuota per ‘difendere il Toro‘”. Sul VAR: “Il VAR all’italiana aiuta a barare“.