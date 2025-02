Prime pagine: “Il Napoli rilancia l’Inter”; “FreNapoli”

Dalla Serie A alla Champions ed Europa League: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 10 febbraio

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al Napoli che ha rimediato un pareggio contro l’Udinese. In alto, spazio alle sfide di Champions League di Milan e Juventus.

“FreNapoli” è il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport. Il riferimento, chiaramente, è al pareggio per 1-1 rimediato contro l’Udinese. In basso, spazio alle vittorie di Lazio e Roma, giunte rispettivamente contro Monza e Venezia.

TuttoSport dedica ampio spazio alla prossima sfida di Champions League della Juventus. I bianconeri, nella giornata di domani – martedì 11 febbraio – affronteranno il PSV.

