Prime pagine: “L’Inter non VAR”; “Brutta roba”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, mercoledì 10 dicembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre sul rigore dato al Liverpool nel match contro l’Inter, mentre in alto trova spazio la grande vittoria dell’Atalanta.
Anche il Corriere dello Sport parla dell’Inter e della sconfitta contro il Liverpool, mentre in alto spazio alle sfide di questa sera: Benfica-Napoli e Juventus-Pafos.
Tuttosport parla della Juventus e dell’imminente sfida contro il Pafos. In alto spazio a Inter e Atalanta.