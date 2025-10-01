Prime pagine: “Sempre Lautaro”; “Fate i conti con l’Inter”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con Lautaro Martinez e la sua Inter che, nelle scorse ore, hanno superato 3-0 lo Slavia Praga nella seconda giornata di Champions League. Al lato c’è spazio anche per l’Atalanta che ha vinto 2-1 contro il Club Brugge.

Anche il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Lautaro Martinez e il successo dell’Inter. In basso c’è spazio anche per le sfide di Juventus e Napoli che affronteranno rispettivamente il Villarreal e lo Sporting CP.

TuttoSport apre con un’intervista rilasciata dall’ex Juventus Llorente. Spazio anche alle vittorie di Inter e Atalanta in Champions League.