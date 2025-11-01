Prime Pagine: “L’uomo d’oro”; Spalletti: “Credo nella Juve”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, sabato 1 novembre 2025.
La Gazzetta dello Sport apre con un focus su Modric, vero trascinatore del Milan in questo avvio di stagione. In basso, invece, un’anteprima dell’intervista a Mbappé, vincitore della Scarpa d’Oro 2024/2025.
Il Corriere dello Sport si sofferma invece sulla prima giornata da allenatore della Juventus di Luciano Spalletti, riprendendo le frasi principali dette in conferenza stampa.
Stesso discorso per Tuttosport, che in basso si concentra anche sul rinnovo di Paleari con il Torino e su Napoli-Como in programma oggi pomeriggio.