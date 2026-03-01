Prime pagine: “Dimarco piede d’oro”; “Sentenza capitale”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 1 marzo 2026

La Gazzetta dello Sport dà grande spazio in prima pagina a Federico Dimarco, trascinatore dell’Inter anche nella partita vinta contro il Genoa, che vale il momentaneo +13 sul Milan. Spazio anche al ritorno al gol di Lukaku e all’imminente scontro diretto per il quarto posto tra Roma e Juventus, oltre che alle novità che riguardano l’uso del Var.

Tuttosport definisce “sentenza capitale” lo scontro diretto tra Roma e Juventus, determinante per la corsa al quarto posto. Anche qua spazio a Dimarco e a Lukaku, oltre che al momento del Torino, che sta lavorando col nuovo allenatore D’Aversa e che è stato contestato dai propri tifosi.

Anche il Corriere dello Sport dedica la sua prima pagina a unos traordinario Dimarco e alla vittoria dell’Inter. Grande importanza anche per Roma -Juventus, che per i bianconeri, al momento finiti sesti, pesa tantissimo. In taglio basso i torna su Verona-Napoli, decisa dal primo gol in stagione di Romelu Lukaku.