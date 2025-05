Prime pagine: “Stellare”; “Corazòn Inter”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 1 maggio 2025.

È il giorno dopo Barcellona-Inter di Champions League. Al Montjuic il match è finito con un incredibile 3-3 nel segno o di Denzel Dumfries e Lamine Yamal.

Ora, quindi, non resterà che attendere la semifinale di ritorno, in programma a San Siro a partire dalle 21:00 di martedì maggio 2025.

Intanto, però, continuano le coppe europee. Se non ci sono più squadre italiane in Europa League, la Fiorentina affronterà il Betis Siviglia in Spagna per andare all’assalto della sua seconda finale consecutiva in questa competizione.

Di seguito riportiamo le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi.

La Gazzetta dello Sport apre con il resoconto proprio di Barcellona-Inter. Un match definito “Stellare”, che però non basta. Al tacco di Thuram e alla rovesciata di Dumfries si oppongono i lampi di Lamine Yamal.

Il Corriere dello Sport si concentra sulla propria intervista a Cesc Fabregas e, ovviamente, anche sull’impresa sfiorata dall’Inter. “Corazòn Inter” è il titolo, per indicare il rimpianto di Inzaghi e i suoi di non essere riusciti a portare a casa qualcosa di più, specie dopo una settimana così difficile come quella nerazzurra.

Tuttusport parla sempre del big match di Champions. Sulla destra, poi, spazio alla Juventus, all’avvicinamento del 4 maggio in casa Torino, e in basso di Fiorentina, Ancelotti e Arnaldi.