Prime pagine: “Lautaro accusa”; “Fulminati”

La Gazzetta dello Sport apre con le parole del capitano dell’Inter Lautaro Martinez dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club della FIFA. Alle parole dell’argentino è seguita la spiegazione del presidente Marotta.

Tuttosport dà spazio in prima pagina alle parole di Tudor in vista della sfida al Real Madrid. L’allenatore della Juventus chiede coraggio ai suoi per affrontare i Blancos.

Il Corriere dello Sport incentra l’apertura sull’eliminazione dell’Inter. La stagione dei nerazzurri, infatti, dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club è conclusa.