News Calcio Prime pagine: “Maxi Milan”; “Napoli contro tutto” Redazione 1 Febbraio 2026 Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, domenica 1 febbraio 2026 La Gazzetta dello Sport si concentra su sul mercato: dal Milan, con il rinnovo di Maignan, fino alle ultime su Inter e Juventus. Spazio anche alle partite della 23esima giornata di campionato e al brutto infortunio rimediato da Di Lorenzo al 27′ di Napoli-Fiorentina Il Corriere dello Sport si concentra sulle ultime ore di mercato e sulle operazioni che potrebbero portare a termine Inter, Juventus e Roma. Spazio anche alla vittoria del Napoli contro la Fiorentina nel match valido per la 23esima giornata di Serie A Anche Tuttosport apre concentrandosi sul mercato: dalla Juventus all’Inter, passando per Atalanta e Milan, con il rinnovo di Maignan fino al 2031. Spazio anche alla sfida tra Torino e Lecce, in programma oggi, domenica 1 febbraio, alle 12.30 Continua a leggere Precedente Pisa, ora è ufficiale: esonerato Gilardino