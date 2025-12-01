Prime pagine: “Lautaro, è sempre lui”, “La legge Conte”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, lunedì 1 dicembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter sul Pisa per 0-2 nel segno del capitano Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Si legge poi del successo del Napoli sulla Roma e dell’ottimo momento di Yildiz alla Juventus e di Leao al Milan.
Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina a Neres e al Napoli, uscito vittorioso per 0-1 nella sfida “primo posto” contro la Roma. Spazio poi per l’Inter, per l’ennessima sconfitta della Fiorentina e su alcuni analisi arbitrarli.
Tuttosport mette in prima pagina Yildiz e i suoi numeri, confrontadoli con i top in Europa. Spazio poi all’evento del Golden Boy, alla sconfitta del Torino contro il Lecce e altri focus sui risultati delle squadre in Serie A.