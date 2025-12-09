Prime Pagine: “Milan, cura Pulisic”, “C’è tutto Max”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, martedì 9 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con il successo dei rossoneri di Massimiliano Allegri sul Torino. C’è poi la presentazione alla gara dell’Inter contro il Liverpool e due interviste a Orioli e Capello rispettivamente su Conte e Yildiz. Spazio poi a un approfondimento sul mondo della Formula 1 e sulla Ferrari.

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina la vittoria del Milan sul Torino nel segno dell’attaccante americano. Spazio poi all’Inter che sfiderà il Liverpool in casa in Champions League ma anche ai numeri in attacco della Roma.

Infine, su Tuttosport si legge di un resoconto di tutti gli acquisti effettuati dalla Juventus nelle ultime tre stagioni. Spazio poi sempre per la vittoria del Milan sul Torino ma anche per Inter e Atalanta, impegnate questa sera nei propri impegni di Champions League.