Prime Pagine: “Musica Inter”; “Chivu Power”

Redazione 7 Dicembre 2025

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, domenica 7 dicembre 2025.

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter contro il Como, mentre sulla destra trovano spazio Milan e Fiorentina.

Il Corriere dello Sport conferma il buon momento dell’Inter di Chivu, mentre in alto spazio al ritorno di Luciano Spalletti a Napoli.

Tuttosport parla del big match tra Napoli e Juventus, mentre sulla destra trova spazio l’Inter che batte 4-0 il Como.