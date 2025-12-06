Prime Pagine: “Italia, che occasione”; “Cesc test”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, sabato 6 dicembre 2025.

Focus principale di oggi sono i sorteggi dei gironi dei prossimi Mondiali. Per la Gazzetta l’Italia ha una grande occasione, visto il potenziale accoppiamento con Canada, Svizzera e Qatar.

Il Corriere dello Sport, invece, apre concentrandosi sul grande match tra Inter e Como in programma nel pomeriggio, un test per la squadra di Fabregas e Nico Paz.

Tuttosport si proietta invece a Napoli-Juventus in programma domani sera, con un riferimento ai duelli di mercato tra le due squadre in vista di gennaio.