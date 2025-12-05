Prime pagine: “Milan, che botta”, “Gran finale con Dusan”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, giovedì 4 dicembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la sconfitta del Milan contro la Lazio in Coppa Italia: biancocelesti ai quarti.
TuttoSport si concentra invece sull’infortunio di Dusan Vlahovic e i messaggi ricevuti. Spazio anche per Daniel Maldini: Torino su di lui?
Con “Capolavoro Lazio” apre invece il Corriere dello Sport. Spazio anche al prossimo big match di Serie A tra Napoli e Juventus.