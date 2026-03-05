Questo sito contribuisce all'audience di

Prime Pagine: “Derby da duri”; “Un centravanti alla Juve”

Redazione 5 Marzo 2026

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 5 marzo 2026

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport del 5 marzo
La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista a Pavlovic verso il derby: “Derby da duri. Il Milan è pronto a fare bene, Allegri mi ha migliorato“.

La prima pagina del Corriere dello Sport del 5 marzo
Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina a Dusan Vlahovic, tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo nella giornata di ieri. Spazio anche a Lazio-Atalanta, terminata 2-2: tutto rimandato al ritorno.

La prima pagina di Tuttosport del 5 marzo
Tuttosport apre parlando del futuro della panchina della Juventus, che potrebbe ancora essere legato ancora a Luciano Spalletti. Spazio anche alle parole D’Aversa nella conferenza stampa verso la sfida contro il Napoli: “11 Scudetti in campo“.