Prime pagine: “Cuor di Leao”; “Allegri, il Real ci riprova”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, mercoledì 4 marzo 2026.
La Gazzetta dello Sport apre con i contatti tra il Milan e Rafael Leao per il rinnovo di contratto. In prima pagina anche il pari dell’Inter contro il Como in Coppa Italia, il rinnovo con la Juventus di Locatelli e l’occasione di Kimi Antonelli in Formula 1
Tuttosport parla invece del possibile rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus: importante il parere di Spalletti. Fischi per Bastoni a Como.
Il Corriere dello Sport apre invece con la possibilità Real Madrid per Massimiliano Allegri.