Prime pagine: “Inter, arriva Dumfries”, “Allegri è speciale”

Redazione 30 Gennaio 2026

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 30 gennaio 2026

La Gazzetta dello Sport, venerdì 30 gennaio
La Gazzetta dello Sport apre con il possibile ritorno di Dumfries tra le fila dell’Inter e con gli aggiornamenti di mercato. Oltre a vari aggiornamenti su Milan e non solo per quanto riguarda le ultime trattative.

Corriere dello Sport, venerdì 30 gennaio
Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina a Saelemaekers e alla sua intervista esclusiva. Si legge poi dei sorteggi di Champions ed Europa League che ci saranno in giornata.

Tuttosport, venerdì 30 gennaio
Tuttosport, infine, apre con le ultime notizie di mercato per quanto riguarda l’attacco della Juventus. C’è poi tutto un resoconto sugli ultimi giorni della sessione invernale con Inter, Torino e Milan.

 