Prime Pagine: “Pio non si tocca”; “Juve, punti fermi”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, martedì 3 marzo 2026
La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina a Pio Esposito. In apertura anche l’avvicinamento del Milan al derby, la situazione in casa Napoli e il ko della Fiorentina contro l’Udinese.
Il Corriere dello Sport dedica la prima pagina al rinnovo di McKennie con la Juventus. In prima pagina il ritorno in gruppo di De Bruyne a Napoli e i risultati di Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina.
Tuttosport apre con la corsa Champions della Juventus. In prima pagina le parole del presidente del Como Suwarso e la situazione che riguarda Taremi e la guerra in Iran.