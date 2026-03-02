Prime pagine: “Straderby”, “Fino alla fine”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 2 marzo 2026
La Gazzetta dello Sport apre con il derby di Milano, in programma per domenica 8 marzo. Sfida che sarà importantissima per le zone alte della classifica di Serie A visto che si sfideranno la prima contro la seconda della classe. Spazio poi al pareggio della Juventus contro la Roma e alla vittoria del Torino contro la Lazio.
Il Corriere dello Sport mette in prima pagina il pareggio tra Roma e Juventus per 3-3 sottolineando la rimonta dei bianconeri. Spazio poi alla vittoria del Milan sulla Cremonese e ad altri sport.
Infine, Tuttosport dedica ampio spazio al pareggio dei bianconeri con il gol segnato da Federico Gatti ma anche al Torino, tornato alla vittoria contro la Lazio alla prima in panchina di D’Aversa. Anche qui si leggono poi notizie sulla MotoGp, sul tennis e sugli scii.