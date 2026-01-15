Prime pagine: “Potere Inter”, “Pio Tutto”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 15 gennaio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter sul Lecce grazie al gol di Pio Esposito. Spazio poi alla partita del Milan contro il Como e al mercato, in particolare con la Juventus su Mingueza e Chiesa.

Sul Corriere dello Sport si legge del giovane attaccante italiano dei nerazzurri, con la sua rete che ha permesso alla squadra di Chivu di allungare di 6 punti il vantaggio in classifica sul Napoli, che ha pareggiato 0-0 contro il Parma. Poi, ancora mercato con Juventus e Roma.

Infine, Tuttosport mette in prima pagina Mingueza, il terzino del Celta Vigo finito nel mirino della Juventus. Ci sono poi i risultati dei recuperi di Inter e Napoli ma anche alcune notizie di mercato che riguardano il Torino.