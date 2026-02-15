Prime Pagine: “Fuga Inter, Furia Juve”; “Facile, così!”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 15 febbraio 2026
La Gazzetta dello Sport apre parlando della vittoria dell’Inter nel derby d’Italia contro la Juventus, grazie al gol di Piotr Zielinski nel finale. Spazio anche per la rabbia di Chiellini e Comolli per l’episodio dell’espulsione di Kalulu.
Anche il Corriere dello Sport apre parlando della valutazione di La Penna in occasione del discusso episodio che porta all’espulsione di Pierre Kalulu. Spazio anche per la vittoria dell’Atalanta all’Olimpico, mentre stasera al Maradona arriva la Roma di Gasperini.
Tuttosport dedica la prima pagina all’episodio del primo tempo di Inter-Juventus, con la discussa espulsione di Kalulu per un contatto con Bastoni. Spazio anche per il Torino, che oggi alle 18 accoglie il Bologna.