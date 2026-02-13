Prime pagine: “Favolosa”; “Oltre la fede”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 13 febbraio 2026
La Gazzetta dello Sport apre ripercorrendo il successo ai giochi invernali di Milano-Cortina di Federica Brignone. A distanza di pochi mesi dall’infortunio l’italiana conquista l’oro nel SuperG femminile.
Anche Tuttosport dedica quasi tutto lo spazio in apertura a Federica Brignone. La sua è una di quelle imprese destinate ad entrare nella storia dello sport italiano.
Il Corriere dello Sport la chiama “Regina d’Italia”. Un altro appellativo per descrivere una vittoria arrivata solo 315 giorni l’infortunio che si pensava potesse comprometterle la carriera.