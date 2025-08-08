Prime pagine: “Si accende la nuova Inter”; “Leoni, lo sgarbo”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, sabato 9 agosto
La Gazzetta dello Sport apre dando spazio alla vittoria dell’Inter in amichevole contro il Monaco. A segno Lautaro Martinez e Bonny, riusciti a rimontare l’iniziale vantaggio dei padroni di casa nonostante l’inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Calhanoglu nel corso del primo tempo.
Tuttosport apre con un’intervista a Federico Gatti, fresco di rinnovo con la Juventus: “Il mio no al Napoli scelta di cuore“. Spazio anche per Giovanni Simeone, pronto all’esordio con la maglia del Torino nell’amichevole contro il Valencia.
Il Corriere dello Sport apre con un possibile derby di mercato tra Milan e Inter: i rossoneri sarebbero pronti a fare un tentativo per Giovanni Leoni in caso di cessione di Thiaw. Spazio anche ai movimenti del Napoli, dopo aver ceduto Raspadori all’Atletico Madrid.