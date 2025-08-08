Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Si accende la nuova Inter”; “Leoni, lo sgarbo”

Redazione 9 Agosto 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, sabato 9 agosto

Gazzetta dello Sport, 9 agosto 2025

La Gazzetta dello Sport apre dando spazio alla vittoria dell’Inter in amichevole contro il Monaco. A segno Lautaro Martinez e Bonny, riusciti a rimontare l’iniziale vantaggio dei padroni di casa nonostante l’inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Calhanoglu nel corso del primo tempo.

Tuttosport, 9 agosto 2025

Tuttosport apre con un’intervista a Federico Gatti, fresco di rinnovo con la Juventus: “Il mio no al Napoli scelta di cuore“. Spazio anche per Giovanni Simeone, pronto all’esordio con la maglia del Torino nell’amichevole contro il Valencia.

Corriere dello Sport, 9 agosto 2025

Il Corriere dello Sport apre con un possibile derby di mercato tra Milan e Inter: i rossoneri sarebbero pronti a fare un tentativo per Giovanni Leoni in caso di cessione di Thiaw. Spazio anche ai movimenti del Napoli, dopo aver ceduto Raspadori all’Atletico Madrid.