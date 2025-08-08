Prime pagine: “Milan, missione Hojlund”, “Conte d’oro”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, venerdì 8 agosto

La Gazzetta dello Sport apre con il nome caldo per l’attacco del Milan, quello di Hojlund. Con il probabile arrivo di Sesko al Manchester United, l’ex Atalanta potrebbe arrivare anche in presisto. Spazio poi al calciomercato di Juventus e Inter, alle parole di Cairo per l’arrivo di Simeone e a Conte, in nomination per il premio come miglior allenatore dell’anno.

Il Corriere dello Sport apre proprio con le nomination per il Pallone d’Oro tra Conte, McTominay, Donnarumma e non solo. Ai lati si leggono le trattative di Juventus, Milan e Inter, oltre a quella che riguarda Morata e il Como.

Infine, su Tuttosport ampio spazio alla questione legata all’attacco della Juventus e sempre all’arrivo di Simeone al Torino, ma anche a storie che vanno oltre il calcio.