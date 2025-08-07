Prime pagine: “Lukaku, dai Napoli divertiamoci”, “Douglas libera Hjulmand”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 7 agosto

La Gazzetta dello Sport, 7 agostoLa Gazzetta dello Sport apre con l’intervista esclusiva all’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku. Spazio poi al mercato del Milan con Hojlund in prima fila, a quello dell’Inter legato alla situazione Lookman e all’arrivo di Simeone al Torino. Spicca poi l’intervista a Sinner.

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato. Copertina per il centrocampo della Juventus, tra l’uscita di Douglas Luiz e l’eventuale entrata di Hjulmand. Si parla poi di Lookman, Chiesa, della Roma e sempre di Hojlund accostato al Milan.

Infine, Tuttosport apre con le parole di Modesto, direttore tecnino della Juventus e sulla trattativa per arrivare a Kolo Muani. Spazio poi per il Torino con la nuova coppia d’attacco Zapata-Simeone oltre alle operazioni che riguardano Milan e Napoli. Si vedono poi Sinner e la pallavolo.