Prime pagine: “L’Italia spacca”; “Sì, è l’Italia giusta”
Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, sabato 6 settembre
La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Italia all’esordio di Gattuso come CT: gli azzurri vincono per 5-0 con l’Estonia. Spazio anche alla nazionale femminile di pallavolo, impegnata nelle semifinali dei Mondiali.
Anche il Corriere dello Sport parte dal successo dell’Italia, con un punto anche sulle partite dei giocatori di Serie A impegnati con le rispettive Nazionali.
Infine anche Tuttosport si concentra sulla vittoria convincente degli azzurri, per poi passare alla semifinale di volley femminile e alle qualifiche del Gran Premio di Monza.