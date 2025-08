Prime pagine: “Milan che diavoli”, “Lookman allo scontro”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, martedì 5 agosto

Si infiamma il mercato del Milan con la presentazione di Modric davanti ai tifosi e la trattativa per Jashari che sembra sbloccarsi e potrebbe arrivare a capolinea dopo quasi due mesi. La Gazzetta dello Sport titola infatti “Che diavoli”. In giro, spazio a Lookman-Inter, Gutierrez-Napoli e alle dichiarazioni di Gasperini.

Il Corriere dello Sport, invece, divide la prima pagina tra Inter e Milan. In alto spazio a Lookman, che ha deciso di disertare gli allenamenti a Zingonia per forzare l’uscita dall’Atalanta in direzione Inter. Con taglio centrale, spazio di nuovo alla presentazione di Modric, mentre in basso Conte e la reazione dopo le amichevoli perse.

Infine, Tuttosport apre con un focus sull’attacco della Juventus. Sempre in attesa del ritorno di Kolo Muani, rimane il “tappo” Dusan Vlahovic, che intanto non è nella lista del Manchester United. I Red Devils, reduci dalle brutte esperienze con numeri 9 come Zirkzee e Hojlund, hanno messo nel mirino Sesko. Spazio poi anche a Simeone-Torino e di nuovo a Modric.