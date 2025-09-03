Prime pagine: “Juve vita mia”; “Le spine di Chivu”
Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, giovedì 4 settembre
La Gazzetta dello Sport apre con “Juve, vita mia”: i bianconeri hanno infatti “blindato” Kenan Yildiz fino al 2030.
Anche Tuttosport apre sul mondo bianconero ma su Openda e Zhegrova. I nuovi acquisti si preparano alla sfida contro l’Inter valida per la terza giornata.
Il Corriere dello Sport apre invece sull’Inter e su “Le spine di Chivu” per affrontare la Juventus alla terza giornata. Taglio alto dedicato alla conferenza di Donnarumma in vista del match tra Italia ed Estonia.