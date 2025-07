Prime Pagine: “Milan, rivedrete le stelle”, “Juve solo grane”

Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, mercoledì 30 luglio.

La Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, apre con un’intervista a Pulisic, che promette divertimento e risultati. In alto spazio all’argento straordinario di Simona Quadarella nei 1500 stile libero ai Mondiali di Singapore con Record Europeo (e Italiano) per oltre 7 secondi, oltre che alla rabbia/consapevolezza di Thomas Ceccon per il secondo posto nei suoi 100 dorso. In basso invece spazio al rialzo Inter per Lookman, alla situazione Vlahovic e a un’intervista a Orsolini.

Focus Juventus, invece, per il Corriere dello Sport. “Juve solo grane” è il titolo scelto, con ben 5 casi di 5 giocatori diversi che vengono analizzati. Da Weah a Douglas Luiz, passando per McKennie. In alto spazio a Lookman-Inter e sulla destra vari focus mercato per Lazio, Roma, Napoli e Milan.

Edizione speciale per gli 80 anni di Tuttosport, infine, che per festeggiare pubblica uno speciale proprio di 80 pagine. Focus principale e apertura sull’intervista a Giorgio Chiellini tra passato, presente e futuro alla Juventus con aneddoti speciali. In alto spazio al messaggio di Mattarella per il compleanno del giornale, mentre sulla destra un’intervista esclusiva a Paola Egonu sul volley femminile e su Velasco, a pochi giorni dalla vittoria della Nations League.