Prime pagine: “Gran finale”; “Chico salta l’uomo o salta… la Champions”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, sabato 3 maggio 2025

La Gazzetta dello Sport apre l’edizione odierna con uno spazio al duello Scudetto tra Napoli e Inter, impegnate entrambe sabato rispettivamente alle 18:00 contro il Lecce e alle 20:45 contro l’Hellas Verona.

Tuttosport (screen)

Tuttosport, invece, concentra l’attenzione della copertina sulle chance di Francisco “Chico” Conceição, chiamato a dimostrare contro il Bologna vista l’assenza per squalifica di Kenan Yildiz. Sulla destra ampio spazio allo spavento per Paolo Vanoli in Torino-Venezia.

Il Corriere dello Sport (screen)

Infine Il Corriere dello Sport titola “La sentenza” chiedendo se la lotta per la vittoria della Serie A si deciderà già questo sabato. “Conte ‘umili’ Simone conta i presenti” il sottotitolo centrale.