Prime pagine: “Diavolo Vlahovic”; “Juve, intanto Bremer c’è”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, domenica 3 agosto

La Gazzetta dello Sport apre con la rete di Vlahovic in amichevole contro la Reggiana e il tentativo del Milan per assicurarsi il serbo. In prima pagina anche il sì di Hjulmand alla Juve.

Tuttosport celebra il ritorno in campo di Gleison Bremer dopo 10 mesi dall’ultima partita. In apertura anche il Torino su Giovanni Simeone e Idzes del Venezia.

Il Corriere dello Sport riprende il risultato dell’amichevole tra Juventus e Reggiana, dando spazio al gol di Vlahovic. In prima pagina anche la vittoria della Roma sul Lens, il pari tra Lazio e Galatasaray e il possibile rilancio dell’Inter per Lookman.