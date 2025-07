Prime pagine: “Inter-Lookman: ultima puntata”; “Nuova Juve a muso duro”

Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, martedì 29 luglio

La Gazzetta dello Sport apre con “Inter-Lookman: ultima puntata”. I nerazzurri potrebbero infatti in giornata alzare e rilanciare l’offerta per il calciatore dell’Atalanta. Un riquadro in copertina è invece dedicato al nuovo acquisto del Torino Zakaria Aboukhlal.

Tuttosport apre con “Nuova Juve a muso duro”, facendo riferimento ai casi legati a Douglas Luiz e Weah. Taglio laterale dedicato a Lookman, ad Aboukhlal e a Ndoye: per il calciatore svizzero adesso c’è il Nottingham Forest.

Anche il Corriere dello Sport apre e titola su Lookman e il rilancio dell’Inter.