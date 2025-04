Prime pagine: “Inter o mai più”; “Tanti guai zero scuse”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, martedì 29 aprile 2025

La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione con l’anteprima di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì alle ore 21:00. In alto, un riferimento all’allenatore della squadra capolista in Serie A: “Conte Conta, nessuno come lui al primo anni a Napoli“.

Prima pagina “Tuttosport” 29 aprile 2025 (screen)

Tuttosport si concentra sul quarto posto in classifica raggiunto in solitaria dalla Juventus al termine della 34ª giornata di campionato, ragionando sul rischio tre turni di squalifica per Yildiz. In alto un trafiletto su una nuova inchiesta sul “processo sparito” riguardante i fatti di Superga.

Prima pagina “Il Corriere dello Sport” 29 aprile 2025 (screen)

Il Corriere dello Sport, invece, definisce Inzaghi “sotto pressione” e anticipa un’intervista a Massimo Moratti col titolo “Il Triplete una condanna, l’errore è stato parlarne. Conte decisivo”.