Prime Pagine: “Riecco l’Inter”; “Bufera Douglas”

Le prime pagine e le copertine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, sabato 26 luglio.

La Gazzetta dello Sport apre con “Riecco l’Inter”: virale è infatti diventato lo scatto dell’abbraccio tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, che cancella le tensioni del finale scorso di stagione. Lookman rimane invece uno degli obiettivi principali del mercato nerazzurro. Taglio laterale invece dedicato a Bryan Cristante, ultima idea per il centrocampo bianconero.

Anche il Corriere dello Sport apre sull’Inter, soffermandosi su Lookman. Per il nigeriano il club nerazzurro dovrebbe alzare la sua offerta da 40 a 45 milioni. Avvicinandosi così alle richieste dell’Atalanta per il proprio giocatore.

Tuttosport si concentra invece sulla Juventus, in particolare sulla “bufera” scatenata da Douglas Luiz che non si è recato all’allenamento dei suoi senza avvisare. I bianconeri, come vi abbiamo anche raccontato nei giorni scorsi, prenderanno provvedimenti.